Bye, bye blond! Diese Schauspielerin sieht jetzt ganz anders aus

Zu verdanken hat die Ex von Box-Weltmeister Wladimir Klitschko (47) die haarige Veränderung der Friseurin und Stylistin Rena Calhoun. Dem Schnappschuss und den dazugehörigen Hashtags nach zu urteilen, scheint der neue Look extra für ein Fotoshooting zu sein.

"Die Haarfarbe steht dir echt gut!", findet beispielsweise eine Followerin. "Du sieht so hübsch aus in pink. Du solltest es ein paar Tage so lassen", so eine andere Person.

Dass Hayden regelmäßige Umstylings liebt, ist nicht zu übersehen. Vor etwa zwei Jahren begeisterte die "Nashville"-Darstellerin mit blonden Locken und einem Vollpony. Viel Aufmerksamkeit erregte das Model vor allem im Jahr 2019 mit ihrem platinblonden Pixiecut. Damals betonte sie den Undercut, indem ein Teil ihrer Haare zur Seite oder nach hinten gekämmt war.

Doch egal mit welcher Frisur - die 750.000 Fans auf Instagram lieben ihr Idol so oder so.