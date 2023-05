Bye bye Extensions und Fake-Wimpern! Chethrin Schulze: "Fühle mich zum ersten Mal so richtig frei"

Leipzig - Back to the roots: Chethrin Schulze (31) hat sich kürzlich von ihren Extensions getrennt und ist nun ohne die künstlichen Haare und Wimpern im Urlaub gewesen. Bei Instagram zeigt sich die Influencerin begeistert vom Leben mit der neuen Natürlichkeit.

Ohne Extensions an Kopf und Augen: Chethrin Schulze (31) war mit ihrem neuen Look im Urlaub - und genießt jetzt ein Gefühl von Freiheit. © Montage: Instagram/chethrin_official

"Ich liebe meine Haare! Wisst ihr, wie sehr ich das genossen habe im Urlaub, dass ich einfach in den Pool springen konnte, ohne daran zu denken, dass ich meine Extensions gleich schnell wieder föhnen muss?", fragt die Ex-"Love Island"-Kandidatin ihre Follower in einer aktuellen Story.

Nicht nur das nötige Trockenhalten der Fake-Mähne falle weg, auch die Zeit vorm Spiegel habe sich verkürzt: "Ich war einfach immer innerhalb von zehn Minuten fertig, ich musste nicht darauf achten, ob meine Wimpern irgendwie ausgefallen sind."

Zwar könne sich ihre Meinung durchaus wieder ändern, aber: "Jetzt aktuell könnte ich's mir nicht vorstellen, die Haare gerade wieder länger zu haben oder Wimpern-Extensions zu haben, weil ich mich das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, so richtig frei fühle!"

Zudem habe die 31-Jährige in Frankreich zahlreiche Komplimente bekommen und sei jünger geschätzt worden.