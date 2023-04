Caitlyn Jenner trauert um ihre Mutter: "Werde dich furchtbar vermissen"

Los Angeles/Kalifornien - Vor wenigen Tagen verstarb die Mutter von Caitlyn Jenner (73) im Alter von 96 Jahren. In großer Trauer wandte sich die ehemalige Sportlerin nun via Instagram an ihre Fans.

Reality-TV-Star Caitlyn Jenner (73, r.) trauert um ihre Mama Esther, die mit 96 Jahren verstorben ist. © Montage: Screenshots Instagram/caitlynjenner

In einem Beitrag schrieb die 73-Jährige, dass sie ihre Mama Esther "furchtbar vermissen" werde. Zugleich veröffentlichte sie in Erinnerung an die schöne Zeit drei Aufnahmen von und mit ihrer Mutter, die ihren 95. Geburtstag vor zwei Jahren noch feiern konnte.

Ihren 97. Geburtstag hätte sie laut Jenner nicht mehr erleben können. Nur wenige Wochen zuvor sei sie "am gestrigen Morgen friedlich eingeschlafen", so der Reality-TV-Star in dem am Freitag veröffentlichten Posting.

"Eine Mutter zu verlieren ist in dem Sinne einzigartig, dass sie die einzige Person ist, die mich mein gesamtes Leben lang geliebt habt. Ich werde sie furchtbar vermissen. (...) Ich liebe Dich, Mama", schrieb Jenner.

Sie sei dankbar dafür, dass ihre Mutter ein erfülltes Leben gehabt habe und die letzten Geburtstage noch im gemeinsamen Familienkreis hätte feiern können.