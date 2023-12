Cameron Diaz öffnet ihr Schlafzimmer: Hollywood-Star hat Tipp für alle Langzeit-Paare

Cameron Diaz ist ein Star in Hollywood. Den nötigen Schlaf für ihre Filmrollen holt sich die 51-Jährige ganz in Ruhe allein unter der Bettdecke. © BEN STANSALL / AFP

"Wir sollten getrennte Schlafzimmer normalisieren", sagte die 51-Jährige im Podcast "Lipstick On The Rim". Diaz äußerte ihre Forderung, während sie mit den Moderatorinnen Molly Sims (50) und Emese Gormley über das Schnarchen ihrer Partner diskutierte.

"Ich würde wörtlich sagen: Ich habe mein Haus, du hast deins. Wir haben das Familienhaus in der Mitte. Ich gehe und schlafe in meinem Zimmer. Du gehst und schläfst in deinem Zimmer", sagte Diaz. Um die partnerschaftliche Beziehung zu pflegen, könne man sich immer noch in der Mitte treffen.

Die US-Schauspielerin ("Bad Teacher") ist seit 2015 mit dem Good-Charlotte-Gitarristen Benji Madden (44) verheiratet. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter.

Ihre besonderen Schlafgewohnheiten verfolgt Diaz allerdings nicht erst seit dem Moment, als sie den Ehering am Finger stecken hatte. Schon vor der Hochzeit sei sie eine Verfechterin getrennter Schlafzimmer gewesen.