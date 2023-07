Campino-Auktion beendet! So viel ist seine Feuerwehrjacke wert

Düsseldorf - Die verheerende Explosion in Ratingen , bei der Mitte Mai 35 Menschen teils lebensgefährlich verletzt wurden, hat bundesweit für Erschütterung gesorgt. Auch Tote-Hosen-Frontmann Campino (61) nimmt Anteil und hat jetzt seine Feuerwehrjacke für die Opfer des mutmaßlichen Mordanschlags versteigert.

Campino (61) will den Erlös aus der Auktion an die Opfer der Ratinger Explosion spenden. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Online-Auktion endete am heutigen Donnerstag um 13 Uhr. Bereits am Vorabend hatte das Höchstgebot bei über 10.000 Euro gelegen. Letztendlich bekam der letzte Bieter für den stolzen Betrag von 15.200 Euro den Zuschlag. Ingesamt hat es 121 Gebote gegeben.

Campino hatte die Einsatzjacke im vergangenen Jahr zum 40-jährigen Bandjubiläum der Toten Hosen von der Düsseldorfer Feuerwehr geschenkt bekommen. Bei der letzten Tournee hatte der "An Tagen wie diesen"-Sänger die Jacke immer wieder auf der Bühne angezogen.

Jetzt will er sich für den guten Zweck von dem Kleidungsstück trennen. Den Erlös reicht der Punkrocker weiter an den "Verein zur Förderung des Feuerschutzes in Ratingen e.V.".

"Die Jacke wurde speziell für Campino personalisiert und trägt in der Innenseite seinen Namen und eine individuelle Nummer (1982)", heißt es in der Beschreibung der Ebay-Auktion. Außerdem haben alle Bandmitglieder neben dem Schriftzug "40 Jahre DTH" auf der Rückseite unterschrieben.

Derweil dauern die Ermittlungen zu der Explosion nahe Düsseldorf, bei der es sich um einen Mordanschlag gehandelt haben soll, weiter an.