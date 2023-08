Cardi B verletzt Zuschauerin mit Mikrofon am Kopf: Für so viel Geld kann das Gerät ab sofort gekauft werden!

Cardi B (30) reagierte entsetzt, als sie plötzlich nassgespritzt wurde – und warf ihr Mikrofon! © Bildmontage: Twitter/Screenshot/updatesofcardi (2)

Während ihrer Las-Vegas-Show am 29. Juli entschied sich ein Fan plötzlich dazu, die 30-Jährige mit einem Getränk abzuwerfen.

Cardi B reagierte genervt, hatte sie die unzähligen Angriffe auf sich und ihre Kollegen einfach nur satt. Kurzerhand kam es zu einer Kurzschlussreaktion, bei der die Grammy-Gewinnerin ihr Mikrofon nach der Zuschauerin warf und sie am Kopf verletzte.

Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei, mittlerweile wurden die Ermittlungen gegen Cardi B allerdings eingestellt.

Während sich die Musikerin rund um den Vorfall weitestgehend in Schweigen hüllte, wandte sich seither Scott Fisher, dessen Firma unter anderem die Mikrofone für die Show zur Verfügung gestellt hat, an eBay - und bot dort den Wurfgegenstand zur Auktion an.