Carmen Geiss leistet sich auf neuem Foto Fashion-Fauxpas: "Soll das so sein?"

Dubai/Köln - Carmen Geiss (57) wollte ihren Fans kürzlich wohl nur ihren neuen Look präsentieren. Ein Detail ihres Outfits sorgte allerdings für Aufsehen, denn Carmen hatte wohl unfreiwillig tiefer blicken lassen, als sie eigentlich wollte...

Carmen Geiss (57) meldete sich kürzlich mit ein paar Schnappschüssen aus einer eindrucksvollen Hotel-Lobby bei ihren Fans. © Bildmontage: Instagram/CarmenGeiss_1965

Carmen jettet mit Ehemann Robert Geiss (58) und den gemeinsamen Töchtern Shania (18) und Davina (19) mit Vorliebe um die Welt.

Die Eindrücke, die sie dabei sammelt, teilt die Millionärsgattin dabei bereitwillig mit ihren rund 880.000 Instagram-Fans, meldet sich regelmäßig auf ihrem Kanal und versorgt ihre Community dabei mit Fotos und Videos ihrer Reisen.

Auch am Dienstag meldete Carmen sich wieder bei ihrer Community und lud auf ihrem Profil einige neue Fotos hoch, die in einem schicken Hotel in Dubai aufgenommen worden waren.

Auf den Fotos hatte die 57-Jährige sich ordentlich aufgebrezelt, eine goldglänzende Hose zu einem XXL-Valentino-Gürtel (vielleicht eine Leihgabe von Tochter Davina?) kombiniert und dazu die Haare lockig gestylt. Das dunkle Augen-Make-up rundete den Look ab, während Carmen in der auf Hochglanz polierten Lobby des Hotels vor der Kamera posierte.

Der Hingucker des Outfits war dabei allerdings nicht das strahlende Lächeln, das Carmen aufgesetzt hatte, sondern ihr tiefer Ausschnitt.

Denn genau auf Brusthöhe war offenbar ein Knopf ihrer schwarzen Bluse aufgesprungen und ließ damit tiefer blicken, als die zweifache Mutter es wohl beabsichtigt hatte.