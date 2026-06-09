Carmen Geiss packt über Alkoholsucht aus: "Jetzt hörst du auch mal wieder auf"
Saint-Tropez (Frankreich) - Ein Jahr nach dem brutalen Raubüberfall auf die Familien-Villa in Saint-Tropez hat Carmen Geiss (61) weiterhin mit den extremen Folgen zu kämpfen - unter anderem einer Alkoholsucht, um das Geschehene zu vergessen. So hat sich die TV-Ikone aber wieder aus der Sucht gekämpft!
Erst am Wochenende hatte die Kölnerin in einem Interview verraten, dass sie in der Zeit nach den dramatischen Ereignissen immer häufiger und stärker zum Alkohol gegriffen habe.
"Ich versuche manchmal, so viel zu trinken, dass ich da nicht drüber nachdenken muss", lautete ihr Fazit.
Aber: So schnell wie die 61-Jährige in die Alkoholsucht gerutscht war, so schnell scheint sie sich auch wieder davon befreit zu haben, erklärt sie im Talk mit Frauke Ludowig (62).
"Irgendwann habe ich mir selbst gesagt: Hör mal, komm, jetzt ist mal Stopp und jetzt hörst du auch mal wieder auf."
Erst recht die andauernden Partys an der französischen Küste oder andere Feierlichkeiten hätten dafür gesorgt, dass ihr Alkoholkonsum unmittelbar nach dem Überfall durch die Decke geschossen war.
Shania und Davina Geiss fällt übermäßiger Alkoholkonsum auf
Ehemann Robert (62) hatte von den insgeheimen Problemen seiner Frau nichts gemerkt, erklärt er. "Du sitzt jeden Tag an einem anderen Beach Club, bist wieder auf einer Party eingeladen und ich zähle ja nicht die Gläser, die sie trinkt."
Dass zwischen Mama Carmen und dem Alkohol nicht alles gesittet verlief, bemerkten schließlich Shania (21) und Schwester Davina (23) und lenkten das Familienoberhaupt zurück in gesündere Bahnen.
"Zum Glück bin ich stark genug und habe eine starke Familie auch hinter mir", stellt Carmen nach Monaten des Kontrollverlustes erleichtert fest.
Durch den Raubüberfall der Masken-Männer leidet sie inzwischen unter Schlafstörungen, hat sogar einen Tinnitus entwickelt. "Manchmal träume ich noch davon, dann wache ich schweißgebadet auf."
Bei aller Erleichterung über die besiegte Alkoholsucht stellt die TV-Ikone eine Sache klar.
"Dass wir ausgeraubt worden sind, überfallen worden sind, bewaffnet überfallen worden sind. Das ist halt kein schönes Gefühl."
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa