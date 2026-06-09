Carmen Geiss packt über Alkoholsucht aus: "Jetzt hörst du auch mal wieder auf"

Saint-Tropez (Frankreich) - Ein Jahr nach dem brutalen Raubüberfall auf die Familien-Villa in Saint-Tropez hat Carmen Geiss (61) weiterhin mit den extremen Folgen zu kämpfen - unter anderem einer Alkoholsucht, um das Geschehene zu vergessen. So hat sich die TV-Ikone aber wieder aus der Sucht gekämpft!

Carmen Geiss hat in der Zeit nach dem Überfall in den eigenen vier Wänden immer häufiger zum Alkohol gegriffen. © Felix Hörhager/dpa

Erst am Wochenende hatte die Kölnerin in einem Interview verraten, dass sie in der Zeit nach den dramatischen Ereignissen immer häufiger und stärker zum Alkohol gegriffen habe.

"Ich versuche manchmal, so viel zu trinken, dass ich da nicht drüber nachdenken muss", lautete ihr Fazit.

Aber: So schnell wie die 61-Jährige in die Alkoholsucht gerutscht war, so schnell scheint sie sich auch wieder davon befreit zu haben, erklärt sie im Talk mit Frauke Ludowig (62).

"Irgendwann habe ich mir selbst gesagt: Hör mal, komm, jetzt ist mal Stopp und jetzt hörst du auch mal wieder auf."

Erst recht die andauernden Partys an der französischen Küste oder andere Feierlichkeiten hätten dafür gesorgt, dass ihr Alkoholkonsum unmittelbar nach dem Überfall durch die Decke geschossen war.