Carmen Geiss teilt Video aus Dubai, Fans reagieren fassungslos: "Habt ihr kein Mitgefühl?"

Dubai/Köln – Carmen Geiss (57) sorgt mit einem Video aus Dubai für einen Aufschrei im Netz! Als ihre Fans erfahren, was hinter dem kurzen Clip steckt, hagelt es Kritik.

Carmen Geiss (57) sorgt mit einem Dubai-Video bei ihren Instagram-Followern für Empörung. © Instagram/Carmen Geiss

Die Jetset-Lady und ihr Millionärsgatte "Rooobääärt" (59) reisen bekanntlich regelmäßig nach Dubai und fühlen sich in der Stadt der Superlative mit all ihrem Prunk und Protz pudelwohl. Die wohlbegründeten Vorbehalte, die hierzulande viele Menschen gegen die Wüsten-Metropole haben, scheinen die Geissens dabei gekonnt zu ignorieren.

So ist die bekannte TV-Familie zurzeit wieder in Dubai unterwegs. Anstelle von Luxus-Shopping und Sightseeing stand für Carmen nun jedoch ein eher ungewöhnlicher Programmpunkt an.

Die Kult-Blondine besichtigte eine riesige Baustelle fernab von Wolkenkratzern und den grellen Lichtern der Stadt und teilte ein Video ihres Besuchs bei Instagram.

Dazu erklärte sie ihren rund 891.000 Followern: "Hier laufen die Vorbereitungen für ein gigantisches Volksfest wie in Bayern. Typisch für Dubai wie immer mit voller Power und Superlativen. Wird das hier vielleicht schon bald das größte Volksfest der Welt?"

Während Carmen sich bereits auf die erste Riesen-Party freut, sorgt ihr Posting bei vielen Usern für Fassungslosigkeit und teils blankes Entsetzen!