Dicke Abrechnung von Carmen Geiss: Deshalb hält sie ihre Töchter für faul und undankbar

Dubai - Kaum stechen " Die Geissens " auf der auf Vordermann gebrachten "Indigo Star" wieder in See, nutzt Carmen Geiss (60) die Gunst der Stunde für eine ernste Ansprache an ihre Töchter Davina (22) und Shania (21). Ob sich dadurch an deren Einstellung etwas ändert?

Carmen Geiss (60) war in der neuen Folge von "Die Geissens" für die Taufe der umgebauten "Indigo Star" verantwortlich. © RTLZWEI

Monatelang war der chaotische Umbau der Familien-Jacht DAS Thema innerhalb der Luxus-Familie - das haben auch die Zuschauer von "Die Geissens - Eine schrecklich luxuriöse Familie" hautnah verfolgen können.

Inzwischen ist die Restaurierung durch und die Gemüter von Carmen und Robert (62) sind eigentlich wieder beruhigt.

Eigentlich! Denn ausgerechnet Mama Carmen nimmt sich auf der Jungfernfahrt ihre beiden Kinder zur Brust, um beide für den Ernst des Lebens einzuschwören.

"Könnt ihr mir mal bitte zwei Minuten zuhören, vielleicht auch mehr?", fordert die 60-Jährige und kassiert direkt den beleidigten Konter von Tochter Davina. "Boah, du sagst jetzt nur wieder, dass wir faul sind."

Und siehe da: Tatsache. Mit einer Reise in die Nachkriegszeit um 1945 will die TV-Ikone ihrem Nachwuchs klarmachen, dass nur harte Arbeit zum Erfolg führt.