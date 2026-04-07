Dicke Abrechnung von Carmen Geiss: Deshalb hält sie ihre Töchter für faul und undankbar
Dubai - Kaum stechen "Die Geissens" auf der auf Vordermann gebrachten "Indigo Star" wieder in See, nutzt Carmen Geiss (60) die Gunst der Stunde für eine ernste Ansprache an ihre Töchter Davina (22) und Shania (21). Ob sich dadurch an deren Einstellung etwas ändert?
Monatelang war der chaotische Umbau der Familien-Jacht DAS Thema innerhalb der Luxus-Familie - das haben auch die Zuschauer von "Die Geissens - Eine schrecklich luxuriöse Familie" hautnah verfolgen können.
Inzwischen ist die Restaurierung durch und die Gemüter von Carmen und Robert (62) sind eigentlich wieder beruhigt.
Eigentlich! Denn ausgerechnet Mama Carmen nimmt sich auf der Jungfernfahrt ihre beiden Kinder zur Brust, um beide für den Ernst des Lebens einzuschwören.
"Könnt ihr mir mal bitte zwei Minuten zuhören, vielleicht auch mehr?", fordert die 60-Jährige und kassiert direkt den beleidigten Konter von Tochter Davina. "Boah, du sagst jetzt nur wieder, dass wir faul sind."
Und siehe da: Tatsache. Mit einer Reise in die Nachkriegszeit um 1945 will die TV-Ikone ihrem Nachwuchs klarmachen, dass nur harte Arbeit zum Erfolg führt.
Carmen Geiss zieht knallharten Damals-Heute-Vergleich
Eine Anekdote später wird die Kölnerin schließlich deutlich: "Jeder hat gearbeitet! Es gab nicht fünf oder sechs Tage die Woche, sondern es war 24/7! Fakt ist: Heute sind die so undankbar wie ihr jetzt! Die interessiert alles einen Scheißdreck", faucht die Millionärs-Gattin ihre Töchter an.
Klein beigeben tun die allerdings nicht - erst recht nicht Shania, die Mama Carmen eiskalt spiegelt: "Ich bin nicht undankbar!"
Für die 60-Jährige ist das Thema damit allerdings noch nicht durch. "Bis 1975 gab es die Sechs-Tage-Woche. Das heißt, von 365 Tagen hatten die 48 Tage frei plus Urlaub. [...] So, was wollte ich euch damit sagen? Dass die Generation in den 1900ern fleißig war, die haben gearbeitet, die hatten keine Uhrzeiten. Die Generation jetzt ist da, um all die Kohle wieder rauszujagen, aber nichts zu tun."
Der Kölnerin zufolge habe sie das Gefühl, dass ihre Töchter die Arbeit hinter all der hart erarbeiteten Kohle nicht sehen würden.
"Wir mussten uns unser Vermögen hart erarbeiten, aber meine Kinder denken, wir haben einen Goldesel auf dem Balkon", knallt Carmen zum Abschluss noch heraus.
Titelfoto: RTLZWEI