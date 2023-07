"Heißer als die Hölle": Welche Beauty zeigt hier ihren Mega-Body?

Von vorne und hinten ein Hingucker: Influencerin Caro Daur (28). © Screenshot/Instagram/carodaur (Bildmontage)

Es ist Caro Daur (28)! Die Influencerin gönnt sich derzeit eine Auszeit auf Ibiza. Wie luxuriös es bei ihr im Urlaub auf der Baleareninsel zugeht, will sie ihren Fans natürlich nicht vorenthalten.

Mit ihren rund 4,3 Millionen Followern auf Instagram teilte Caro nun eine ganze Fotoreihe, die sie auf einer schicken Jacht zeigt.

Dazu hat sie sich in einen rot-schwarzen Bikini mit Blumenmuster geschmissen. In dem heißen Zweiteiler genießt die 28-Jährige erst ein ausgiebiges Sonnenbad an Deck und rekelt sich dann elegant an der Reling. Dabei präsentiert sie nicht nur ihren super durchtrainierten Bauch, sondern auch ihren Knackpo im knappen Tanga.

"Uncovered and recovered" (auf Deutsch: "unbedeckt und erholt"), textet sie dazu und macht deutlich: Sie genießt ihren Urlaub in vollen Zügen!



Die Follower haben bei den Bildern nur Augen für eins: Caros Mega-Body! In den Kommentaren hagelt es unzählige Komplimente. "Body goals", "Perfektion" oder "mega in Shape", schwärmen die Fans. Andere staunen: "heißer als die Hölle" oder "das Schärfste was es gibt."

Auch Schauspielerin Jenny Elvers (51) und Moderatorin Frauke Ludowig (59) reagieren mit flammenden Emojis.