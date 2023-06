Ist Caro Daur verlobt? "Ich habe das Gefühl, ich heirate gleich!"

Hamburg – Nanu, was glitzert denn da an Caro Daurs (28) Finger? Sollte sich die Unternehmerin etwa verlobt haben - und wenn ja, mit wem?

Dazu zeigte sich die Influencerin in dem besagten Vlog in einem wunderschönen weißen Kleid und erklärte: "Ich habe das Gefühl, ich heirate gleich. In diesem Kleid würde ich auf jeden Fall heiraten!"

Was zufolge hatte, dass sich Kommentare wie "Ist das ein Verlobungsring?" und "Bist du verlobt?" unter ihrem letzten Instagram-Reel häuften. Zudem will einigen Anhängern aufgefallen sein, dass Caro in ihren neusten Storys ihre rechte Hand verbirgt.

Fast zwei Jahre waren Tommi Schmitt (34) und Caro Daur ein Paar. © Screenshot/Instagram/carodaur (Bildmontage)

Wohl eher nicht. Zwar hat Caro Daur das Beziehungs-Aus mit Tommi Schmitt (34) nie offiziell bestätigt, wohl aber ihr neu gewonnenes Singledasein. Und auch die Gerüchte um ein mögliches Techtelmechtel mit Frédéric Arnault (28), dem Sohn des reichsten Mannes der Welt, haben sich nicht bewahrheitet.

Es ist wohl am wahrscheinlichsten, dass der Ring ein passend ausgewähltes Accessoires zum Outfit für die "Max Mara"–Fashion Show war. Zumal ein Verlobungsring traditionell an der linken und nicht an der rechten getragen wird, und das Schmuckstück auf keinem weiteren Foto der Influencerin wieder auftaucht.

Offen für mögliche Veränderungen in ihrem Privatleben scheint Caro allerdings zu sein. Erst am heutigen Dienstag postete sie in ihrer Story eine Liebeserklärung an Hamburg und endete mit den Worten: "Vielleicht werde ich eines Tages woanders leben, aber du wirst immer meine Lieblingsstadt in der ganzen Welt sein."

Vor ein paar Monaten hatte sie noch betont, niemals aus der Hansestadt wegziehen zu wollen. Wer weiß? Vielleicht ist bei Caro doch eine neue oder sogar eine bereits bekannte Liebe im Spiel: Schließlich liked Ex-Freund Tommi Schmitt wieder fleißig ihre Instagram-Beiträge.