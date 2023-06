Caro Robens posiert ohne BH vor Auto: "Wie billig du immer rumläufst"

Caro Robens hat sich im sexy Kleidchen auf Instagram präsentiert, doch die Reaktionen der Fans sind unterirdisch.

Von Karolin Wiltgrupp

Palma - Ob im knappen Kleidchen, mit sexy Strapsen oder gleich ganz nackig: Caro Robens (44) zeigt selbstbewusst auf Instagram, was sie hat. Doch das kommt leider nicht immer so gut an...

Caro Robens (44) posiert öfter Mal ohne BH oder sogar ganz nackt. © Screenshot/Instagram/caroline_andreas_robens Auf ihrem aktuellsten Foto sieht man die gebräunte Bodybuilderin in einem bunten, ultrakurzen Kleid, unter dem sie keinen Busenhalter oder ein Bikinioberteil trägt. Dazu hat die 44-Jährige zwei verschiedenfarbige Schuhe an. Ihr farbenfrohes Outfit steht im Kontrast zum völlig verdreckten Auto, vor dem die Wahl-Mallorquinerin posiert und versucht, mit ihrem Zeigefinger Buchstaben in den Sandstaub zu malen. Dazu schreibt Caro ironisch: "Ganz schön schmutzig!!! Die Sahara ist bald komplett auf Mallorca! Nun geht es erst einmal in die Waschstraße." Doch so farbenfreundlich Caros Klamotten auch sind, das Urteil mancher Instagram-User fällt ziemlich vernichtend aus. So sind beispielsweise Kommentare wie "Wahnsinn wie billig du immer rumläufst", "Um Gottes Willen. Geht die wirklich so unter Leute" oder "schlimmer geht's nimmer mehr" zu lesen. Caro und Andreas Robens Caro und Andreas Robens verkünden Ende des Iron Diners, daraufhin hagelt es bittere Vorwürfe Eine Person spricht sogar von "Verschandelung".

