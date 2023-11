Caro Robens zeigt sich sexy im roten Kleid: Doch etwas fällt besonders ins Auge

Caro Robens (44) zeigt mit ihrem roten Kleidchen, dass sie bereits in vorweihnachtlicher Stimmung ist. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/caroline_andreas_robens

In ihrer Instagram-Story postete Caro das erste Foto mit einem Weihnachtsbaum. Um zu zeigen, dass die 44-Jährige schon richtig in Weihnachtsstimmung ist, unterlegte die Blondine den Schnappschuss mit dem Dauerbrenner "It's Beginning To Look A Lot Like Christmas" von Michael Bublé.

Ins Auge fällt jedoch nicht der riesige Tannenbaum im Hintergrund, sondern vor allem das Outfit der Bodybuilderin.

Und weil sich Caro darin offensichtlich ziemlich wohlfühlte, veröffentlichte sie sogleich ein weiteres Bild im Feed, auf dem sie wieder das rote eng anliegende Kleid trägt. "Träume groß, egal wie unmöglich es scheint", schreibt der Reality-TV-Star dazu.

So stark und aussagekräftig der Spruch auch sein mag, so dürfte die Aufmerksamkeit vieler Instagram-User auf etwas ganz anderes gewandert sein. Schaut man sich den Schnappschuss nämlich etwas genauer an, fällt auf, dass die Auswanderin gar keinen BH unter dem Kleid trägt.