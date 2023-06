Hochzeit Nummer drei: Caro und Andreas Robens geben sich erneut das Jawort!

Andreas (56) und Caro Robens (44) haben ihr Ehegelübde bereits zum zweiten Mal erneuert. © Instagram/Screenshot/caroline_andreas_robens

Nachdem Caroline (44) und Andreas Robens (56) kürzlich im "siebten amerikanischen Himmel" schwebten und sich ihren großen Traum von einer USA-Reise ermöglicht hatten, beendeten sie ihren fast zweiwöchigen Urlaub nun mit einem "krönenden Abschluss".

In Las Vegas traten die beiden kurz vor ihrem Rückflug zurück ins sonnige Mallorca noch einmal vor den Traualtar und gaben sich nicht etwa zum ersten oder zweiten, sondern bereits zum dritten Mal das Jawort!

"Es war wirklich wunderschön und mit tollen Freunden", schwärmte das Auswanderer-Pärchen am gestrigen Sonntag auf Instagram und teilte dazu ein Foto. Darauf strahlt Caro in einem Traum in Weiß und hält dabei einen riesigen Blumenstrauß in der Hand. Ihr Gatte, ganz in Schwarz gekleidet, steckt lässig eine Hand in seine Hosentasche und grinst zufrieden.

Getraut wurden die beiden von einem - ganz im Sinn von Sin City - Elvis-Double!

Und wer hätte es gedacht: Ganz im Gegensatz zu ihren Befürchtungen war die gesamte Zeremonie alles andere als kitschig! "Waren selber etwas voreingenommen", schrieben die beiden weiter auf Instagram. "Aber wir können es jedem nur empfehlen."

Kurz nach Hochzeit Nummer drei ging es für die beiden dann auch schon wieder nach Hause!