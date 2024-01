Optische Veränderung! So sieht Caro Robens nicht mehr aus

Palma (Mallorca) - Neues Jahr, neue Frisur? Wenn man sich Caro Robens ' (44) veränderte Optik so anschaut, könnte man annehmen, dass dieser Spruch derzeit das Motto der Mallorca-Auswanderin sei.

Und was sagen ihre Fans? Die sind - wenig überraschend - unterschiedlicher Meinung. Während eine Followerin findet: "Blond steht dir besser. Das macht nicht so alt", meint ein anderer Fan genau das Gegenteil: "Besser als vorher."

Nun, zu Beginn des neuen Jahres, präsentierte die 44-Jährige einen ganz neuen Look!

Wer die Robens gern mal wieder auf dem TV-Bildschirm sehen möchte, kann sich die 90-minütige Folge von "Goodbye Deutschland! Die Robens erobern Hollywood" anschauen.

Das Kamerateam des Senders VOX hat das sportliche Pärchen während seines ersten Besuchs im Land der unbegrenzten Möglichkeiten begleitet. "Konnten euch ja noch nicht so viel von unserem ersten USA-Trip erzählen. Nun ist es endlich so weit", so die Ex-Blondine vor wenigen Tagen auf Instagram.

Das Format ist nur exklusiv bei RTL+ zu sehen und wird diesmal nicht im Free-TV gezeigt.