Wer ist denn das? Reality-TV-Star verblüfft mit niedlichem Teenie-Foto!

"Wer hat da denn damals schon das Selfie für sich entdeckt", scherzten die beiden in der Bildunterschrift. "Nur gab es damals, vor 42 Jahren, dafür noch keinen Begriff." Dem fügten die beiden noch drei Selfie-Emojis hinzu.

Das lag allerdings nicht etwa an einem Verwandtschaftsgrad. Stattdessen hatte es sich das Paar am heutigen Sonntag zur Aufgabe gemacht, ein sogenanntes Throwback-Bild auf dem gemeinsamen Social-Media-Kanal zu veröffentlichen.

Schulterlange blonde Haare, ein schiefes Grinsen auf den Lippen, ein verdutzter Blick – die Fans von Caro (44) und Andreas Robens (56) dürften am Sonntagmittag äußerst verwirrt gewesen sein, als auf dem Account der Wahl-Mallorquiner plötzlich ein junger Mann in die Kamera blickte.

Die meisten Follower erkannten Andreas Robens (57) sofort! © Instagram/Screenshot/caroline_andreas_robens

Die meisten Follower der Reality-TV-Stars schienen zumindest kein Problem damit zu haben, Andreas direkt auszumachen.

"Erkennt man sofort, dass das Andreas ist! An der Art, wie er die Oberlippe leicht hochzieht", schrieb Nutzer unter das Bild und ein anderer: "Andreas! Das sieht man an der Augenpartie." (Rechtschreibung aller Kommentare angepasst)



Ein Dritter war sogar der Ansicht, dass der 56-Jährige auch heute noch genauso wie auf dem Foto gucken würde.

Doch während in der Kommentarspalte auch einige vereinzelte Nutzer zu rätseln begannen (woraufhin Caro und Andreas in Form von Kommentaren für Klarheit sorgten: "Das ist Andreas"), schienen sich alle in einer Sache einig zu sein: "Das ist aber ein knuffiges Kerlchen!"