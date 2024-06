Alles vorbei mit Andreas? Caro Robens hat sich "für einen anderen Mann entschieden"

Mallorca (Spanien) - Bereits seit 14 Jahren schreiten Caroline "Caro" Robens (45) und ihr Andreas (57) gemeinsam durchs Leben. Erst im Juni 2023 erneuerten sie ihr Ehegelübde , standen gemeinsam in Las Vegas vor dem Altar. Ist nun plötzlich alles aus und vorbei?

Caro Robens (45) schockierte am Samstag mit einer Neuigkeit. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/caroline_andreas_robens (2)

So sieht es zumindest auf den ersten Blick aus, wenn man am heutigen Samstag in die Instagram-Story der "Goodbye Deutschland"-Stars schaut. Dort hat Caro nämlich ein paar schockierende News für ihre Follower.

"Ja, Leute, ich muss euch sagen: Es ist so weit", verkündete die Auswanderin. "Ich habe mich für einen anderen Mann entschieden."

Ein Satz, der eingefleischten Caro-und-Andreas-Fans einen ordentlichen Schrecken eingejagt haben dürfte. Schließlich feierten die beiden erst vor wenigen Wochen, am 16. Mai, ihren 14. Jahrestag und schwärmten dabei noch von ganzem Herzen, wie sehr sie einander lieben und schätzen.

Hat Caro ihre Meinung seitdem etwa geändert?

"Ich habe mir einen neuen Mann ins Haus geholt", fuhr die 45-Jährige fort und grinste dann breit: "Beziehungsweise in den Garten."