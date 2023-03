Offene Worte! Leben von Cathy Hummels scheint oft perfekt, "aber das ist es nicht"

Beruflich hat die Influencerin und Moderatorin, die unter anderem unlängst für das RTLZWEI -Format " Kampf der Realitystars " vor der Kamera stand, offenbar ebenso etwas zu knabbern. "Ich will klarer, gebündelter und vor allem autonomer arbeiten", erklärt Hummels. Sie komme sich in der Branche allerdings oftmals vor "wie der Depp vom Dienst".

Sie sei "vom Wesen her ein sehr sensibler Mensch", der deshalb stets nach Harmonie strebe. "Streit und Boshaftigkeit machen für mich einfach keinen Sinn." Letztendlich könne man "alles friedlich lösen". Und dennoch habe ihr Anwalt "so viel zu tun wie nie".

An die Personen gerichtet, die es laut der Münchnerin betreffe, erklärt sie: "Ich kämpfe nicht. Am Ende verliert man nur. Nimm den Sieg und erfreue dich an deinem Triumph oder was auch immer das für dich sein mag. Bevor du mich frisst, schwimme ich lieber friedlich davon und genieße mein Leben … Ich schwimme einfach in ein anderes Meer und mache es mir da schön."

Für Hummels ist vor allem entscheidend, ihren Prinzipien treu zu bleiben - und zwar "bis ans Ende meiner Tage". Sie wolle "in den Spiegel blicken können und stolz auf den Mensch sein, der ich bin". Dabei spiele auch Lebenserfahrung eine große Rolle.

"Liebe Frauen, eines habe ich mit meinen 35 Jahren dank meiner Depressionen und dank meiner Scheidung gelernt: Ich werde mein Glück nie wieder von anderen abhängig machen. In meinem bestimmten Fall, von keinem Mann der Welt wird mein Glück jemals wieder beeinflusst", schließt sie an ihre Followerinnen gerichtet mit einem Schwur ab.