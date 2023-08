Cathy Hummels präsentiert "Hommage an die Brustwarze"

München - Cathy Hummels geht ihren eigenen Weg, ohne sich von der Meinung anderer beeinflussen zu lassen. Die 35-Jährige setzt sich unter anderem auf Instagram für Themen ein, die ihr wichtig sind - so wie am heutigen Dienstag.

Cathy Hummels (35) setzt sich für mehr Toleranz ein. © Lukas Fortkord/dpa

"In anderen Ländern wird man für seinen Mut gefeiert und in Deutschland?", fragt die gebürtige Dachauerin auf der Social-Media-Plattform im Rahmen ihres aktuellen Beitrags in die Runde.



Die entsprechende Antwort darauf liefert Hummels selbst: "Kritisiert und meist als 'billig' abgestempelt." Dabei sei ein Nippel "das Natürlichste auf der Welt". Hierzulande müsse beim Thema Toleranz aber noch einiges passieren - und das "in jeglichen Belangen".

Hummels, die in dem aus sieben Schnappschüssen bestehenden Posting nicht nur ein Foto von sich in einem alles andere als blickdichten Oberteil zeigt, sondern zusätzlich auch prominente Beispiele wie etwa Rihanna (35), Kendall Jenner (27) oder Chiara Ferragni (36) präsentiert, hat noch einen "Fun Secret Fact" auf Lager: "Jeder hat sie. Männer & Frauen."

Ihren Beitrag sieht die erfolgreiche Influencerin und Moderatorin, die unter anderem für das RTLZWEI-Format "Kampf der Realitystars" vor der Kamera steht, demnach als "eine Hommage an die Brustwarze und die Selbstbestimmung der Frau".