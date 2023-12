Cathy Lugner gratuliert sich selbst zum Geburtstag und wünscht sich ...

Berlin - Nikolaus-Kind Cathy Lugner (34) hat sich bei Instagram in ihrer typisch frechen Art selbst zum Geburtstag gratuliert und mit dem ausgewählten Schnappschuss wie üblich ihre Fans in Ekstase versetzt.

Allerdings steige die Ex-Frau des österreichischen Baulöwen Richard "Mörtel" Lugner (91) auch nicht mit jedem ins Bett, also One-Night-Stands sind so rein gar nicht ihr Fall.

In einem "Bild"-Interview verriet die Promi-Dame , was sie sich selbst am meisten zum Geburtstag wünscht, und lüftete ein Geheimnis, das eigentlich gar keins ist.

Cathy Lugner (34) war von 2014 bis 2016 mit dem österreichischen Baulöwen Richard "Mörtel" Lugner (91) verheiratet, sehnt sich mittlerweile aber nach einem idyllischen Leben auf einem Bauernhof in Bayern. (Archivfoto) © Ursula Düren/dpa

"Nope. Ich stehe nicht auf Krankheiten. Also Sex ist super, aber sicher nicht mit jedem, oder um jeden Preis!", betonte Lugner. Sie wolle ja schließlich auch keinen Kerl haben, "der seinen Schwengel überall reinsteckt".



Aber wieso ist die kesse Blondine dann immer noch Single? Dafür seien laut Cathy gleich mehrere Aspekte verantwortlich. Allgemein sei es sehr schwierig geworden, einen Partner zu finden, "aber ich gebe natürlich nicht auf", stellte sie klar.

Ihr perfekter Partner müsse ein Mann "mit viel Humor, Charme und altertümlichen Werten" sein, und die solle er auch wirklich leben, unterstrich die Wahlberlinerin.

Apropos, der Hauptstadt würde sie am liebsten den Rücken kehren, denn "am schönsten wäre ein kleiner Bauernhof in Bayern mit ganz vielen Tieren in einer idyllischen Atmosphäre mit einem tollen Mann an meiner Seite", wünschte sich Cathy Lugner.