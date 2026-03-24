Brasilien-Verbot? Chappell Roan soll Kind zum Weinen gebracht haben - Bürgermeister greift ein
Brasilien - Popstar Chappell Roan (28) stand zuletzt in der Kritik. Der Grund: Sie soll angeblich ein Kind zum Weinen gebracht haben. Die 28-Jährige selbst dementierte die Vorwürfe.
Der Vorfall zog weitere Konsequenzen nach sich: Der Bürgermeister von Rio de Janeiro verbot Roan einen Auftritt in der brasilianischen Metropole.
So schrieb Eduardo Paes (56) auf der Plattform X: "Ich meine, solange ich für unsere Stadt verantwortlich bin, wird diese junge Dame @ChappellRoan niemals bei Todo Mundo no Rio auftreten! Ich bezweifle, dass Shakira so etwas tun würde!"
Wie Page Six berichtete, ist das "Todo Mundo no Rio" ein kostenloses, internationales Musik-Großevent am Strand der Copacabana. Stars wie Madonna (67) und Lady Gaga (39) sind bereits bei diesem Festival aufgetreten.
Zudem lud der Bürgermeister die Tochter des ehemaligen Chelsea- und Arsenal-Spielers Jorginho (34) - das Mädchen, das Roan angeblich zum Weinen gebracht haben soll - als Ehrengast für das Musikevent im Mai ein.
Chappell Roan soll Tochter von Fußball-Star Jorginho zum Weinen gebracht haben
Doch was genau war geschehen? Am Samstag postete der 34-Jährige eine Instagram-Story und berichtete, dass sich seine Frau und seine Tochter (11) gerade für das Lollapalooza-Festival im brasilianischen São Paulo aufhielten - und zufälligerweise im gleichen Hotel wie die "HOT TO GO!"-Sängerin übernachteten.
Die Elfjährige sei zudem großer Fan der Sängerin gewesen und habe sie am Frühstückstisch erkannt. Daraufhin sei sie nur an dem Tisch vorbeigelaufen, um einen Blick auf die Sängerin zu werfen. Offenbar sei dies für einen Sicherheitsmitarbeiter zu aufdringlich gewesen, der das Mutter-Tochter-Duo daraufhin an ihrem Tisch "in extrem aggressiver Art und Weise" ermahnt habe.
Demnach sei Roan durch das Verhalten des Kindes angeblich belästigt worden, und der Sicherheitsmann habe sogar erwogen, eine Beschwerde beim Hotel einzureichen.
Roan reagierte kurz darauf in einer eigenen Instagram-Story und wies die Vorwürfe zurück: "Das war nicht meine Sicherheitskraft. Ich habe noch nicht einmal eine Frau und ein Kind gesehen. Niemand kam zu mir, niemand hat mich gestört. Ich habe einfach nur gefrühstückt."
Titelfoto: Jordan Strauss/Invision/dpa