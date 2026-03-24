Brasilien-Verbot? Chappell Roan soll Kind zum Weinen gebracht haben - Bürgermeister greift ein

Brasilien - Popstar Chappell Roan (28) stand zuletzt in der Kritik. Der Grund: Sie soll angeblich ein Kind zum Weinen gebracht haben . Die 28-Jährige selbst dementierte die Vorwürfe.

Eduardo Paes (56) möchte nicht, dass Chappell Roan während des "Todo Mundo no Rio" auftritt. © picture alliance / dpa

Der Vorfall zog weitere Konsequenzen nach sich: Der Bürgermeister von Rio de Janeiro verbot Roan einen Auftritt in der brasilianischen Metropole.

So schrieb Eduardo Paes (56) auf der Plattform X: "Ich meine, solange ich für unsere Stadt verantwortlich bin, wird diese junge Dame @ChappellRoan niemals bei Todo Mundo no Rio auftreten! Ich bezweifle, dass Shakira so etwas tun würde!"

Wie Page Six berichtete, ist das "Todo Mundo no Rio" ein kostenloses, internationales Musik-Großevent am Strand der Copacabana. Stars wie Madonna (67) und Lady Gaga (39) sind bereits bei diesem Festival aufgetreten.

Zudem lud der Bürgermeister die Tochter des ehemaligen Chelsea- und Arsenal-Spielers Jorginho (34) - das Mädchen, das Roan angeblich zum Weinen gebracht haben soll - als Ehrengast für das Musikevent im Mai ein.