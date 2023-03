Influencerin Chethrin Schulze erlebt Autobrand in Leipzig: "Sowas habt ihr noch nicht gesehen!"

Chethrin Schulze (30) hatte ihrer Followerschaft bereits einiges aus ihrer neuen Heimat Leipzig zu berichten. © Montage: Leipzig FireFighter + Screenshot/instagram.com/chethrin_official/

Die 30-Jährige ist am Montagmittag Zeugin eines heftigen Autobrandes auf der Merseburger Straße in Lindenau geworden. "Das hat so gebrannt, sowas habt ihr noch nicht gesehen! Ich war richtig ängstlich."

Der Brand hatte sich gegen 12 Uhr ereignet, wie Polizeisprecherin Dorothea Benndorf gegenüber TAG24 mitteilte. Bilder des Vorfalls zeigen, dass der Kombi in Höhe der Sparkasse, Merseburger Straße 80, auf dem dortigen Fußweg abgestellt war.

"Verletzt wurde dabei niemand", erklärte die Polizeisprecherin weiter. Und auch Chethrin beruhigte sogleich ihre Instagram-Follower. "Da ist jetzt keiner verletzt worden, also da waren keine Menschen mehr drin."

Der Anblick schien dennoch eine bleibende Wirkung bei ihr hinterlassen zu haben. "Voll krass! Warum fängt denn ein Auto einfach an zu brennen?"

Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei war vermutlich ein technischer Defekt der Grund.