Chethrin Schulze macht süße Liebeserklärung an ihr ungeborenes Kind

Chethrin Schulze (31) ist durch die erste Staffel "Love Island" bekannt geworden. © Screenshot/Instagram/chethrin_official

Bereits im Mai dieses Jahr kam dann die frohe Botschaft: Sie erwartet ein Baby! Damit hat sich ein großer Wunsch von Chethrin erfüllt.



Ein großer Bauch ist noch nicht sichtbar, aber davon lässt sich die "Love Island"- Beauty nicht stressen.

Jetzt macht sie ihrem ungeborenen Kind in einem Reel auf Instagram eine zuckersüße Liebeserklärung:

"Du warst es, Du bist es und Du wirst es immer sein. Du bist die Liebe meines Lebens. Du bist mein Gestern, Du bist mein Heute und Du bist mein für immer."

Zu ihrem Instagram-Post schreibt sie noch liebevolle Zeilen an ihre/n "kleine/n Bauchzwerg/in", wie die Influencerin Ihr Baby nennt, dessen Geschlecht sie noch nicht weiß.

"Momentan bringt mich jeder Gedanke an Dich zum Weinen. Nicht weil ich traurig bin, sondern weil ich mich so sehr auf Dich freue. Ich weiß jetzt schon, dass unser Band was ganz Besonderes ist. Ich liebe Dich! Mama und Papa freuen sich unendlich auf Dich!"

Ihre Fans schreiben viele liebevolle Worte in die Kommentare. Die ehemalige "Temptation Island"-Teilnehmerin Michelle Daniaux kommentiert den Post mit Herz Emojis.