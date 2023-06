Chethrin Schulze zweifelt: "Manchmal habe ich Angst, dass etwas nicht mit mir stimmt"

Leipzig - Chethrin Schulze (31) zeigt sich glücklich als werdende Mutter auf Instagram und machte vor wenigen Tagen ihrem ungeborenen Baby eine süße Liebeserklärung . Doch einige negative Kommentare nerven die Ex-" Love Island "-Kandidatin enorm.

Ganz so locker sieht die Reality-TV-Beauty solche Aussagen aber trotzdem nicht. Das Thema Babybauch beschäftigt sie offenbar weiter, nachdem noch mehr Fragen und Aussagen dazu kamen.

So eine Behauptung lässt die Wahl-Leipzigerin nicht auf sich sitzen und kontert selbstbewusst: "Ähm ja! Wie sieht man denn schwanger aus? Ich denke, dass jede Frau eine andere Veranlagung hat."

Eine Aussage von einem Fragerunde-Teilnehmer schüttet dann allerdings Salz in die Wunde: "Habe euch gesehen und du siehst net gerade schwanger aus wie 5. Monat Lüge." (Rechtschreibung übernommen)

Zweifel und Ängste die wahrscheinlich jede werdende Mutter in ihrer ersten Schwangerschaft hat.

In einer Fragerunde wird die 31-Jährige gefragt: "Hast du Schwangerschaftsgelüste?" Chethrin schreibt: "Aktuell gar nicht. Manchmal habe ich irgendwie Angst, dass etwas nicht mit mir stimmt. 'Kaum' ein Bauch, keine komischen Gelüste…"

Bisher ist der Babybauch der Wahl-Leipzigerin noch recht klein, aber was nicht ist, kann ja noch werden. © Screenshot/Instagram/chethrin_official

In einem Instagram-Posting zu der Thematik lässt sie ihrem Ärger freien Lauf: "Ich finde es ziemlich anmaßend, was man sich im Internet, auf der Arbeit oder im Bekanntenkreis teilweise anhören muss. Jede Schwangerschaft ist individuell (...). Die eine hat im 3. Monat eine große Kugel und die andere erst im 7/8. Monat oder auch gar nicht! Alles total OKAY!"

Die Kritik einiger Leute scheint Chethrin richtig in Rage zu bringen. Besonders, weil viele negative Kommentare zu ihrem Bauch und Essverhalten von anderen Müttern kommen.

"Die eine isst halt liebend gern in dieser Zeit und die andere eben nicht. Die eine sieht kräftiger aus, die andere sieht von hinten und vorne noch aus wie Heidi Klum in ihren besten Jahren!"

Schließlich beendet Chethrin ihren Post mit einer Empfehlung an alle Mamas und werdenden Mütter, die andere Frauen belehren wollen.

"Hebt euch eure Energie für eure Kinder auf und verschwendet sie nicht im Internet für eure unnötigen Ratschläge, die keiner lesen möchte."