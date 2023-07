Chethrin Schulze regt sich über Schwangerschafts-Kommentar auf: "Kommt immer von Männern"

Leipzig - Eine Schwangerschaft kann ganz schön anstrengend sein - da ist so mancher Kommentar alles andere als hilfreich. Diese Erfahrung macht aktuell auch Chethrin Schulze (31).

Chethrin Schulze (31) ärgert sich über einen ganz bestimmten Schwangerschafts-Kommentar. © Instagram/chethrin_official

Die schwangere Ex-"Love Island"-Kandidatin ist nach eigenen Angaben bald im siebten Monat. "Ich merke jetzt langsam, dass die Schwangerschaft irgendwie so richtig beginnt", sagt sie in ihrer Instagram-Story und beschreibt ihre Symptome: "Ich bin jetzt ein bisschen schneller außer Atem, es wird alles ein bisschen anstrengender."

Trotzdem habe die werdende Mama fälschlicherweise immer noch das Gefühl, "zwanzig Bäume ausreißen" zu können. Ganz entspannt fasst die Wahl-Leipzigerin zusammen: "Solange alles in Ordnung ist, kann man sich ja auch noch weiter fördern, fordern."

Weniger gelassen zeigt sich die Influencerin allerdings bei einem ganz bestimmten Spruch: "Immer diese Kommentare: 'Schwangerschaft ist keine Krankheit' - ist ja auch ok, ist es ja auch nicht, aber ganz ehrlich, wer produziert denn Organe?!", redet sie sich in Rage.

Was sie dabei besonders zu ärgern scheint: "So ein Spruch kommt immer von Männern!"