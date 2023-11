Chethrin Schulze über Dialekte: "Generell finde ich, dass in Leipzig die Leute kaum Sächsisch sprechen"

Leipzig - Mit Worten, wie "Abbl", "Bohm" oder "Broilor" werden wohl nur die Sachsen wirklich was anfangen können. Darunter zählt übrigens auch das 31-jährige TV-Sternchen Chethrin Schulze. Doch genau diese stellt nun fest, dass in ihrer Wahl-Heimat Leipzig gar nicht so viele Menschen sächseln.