Chethrin Schulze erlebte unerwarteten Milcheinschuss: "total gruselig"

Leipzig - Eigentlich hatte Chethrin Schulze (32) ihren Sohn Milan vor fast fünf Monaten abgestillt, weil dieser die Brust verweigert hat, doch so richtig scheint die Entscheidung noch nicht bei ihrem Körper angekommen zu sein.

Chethrin Schulze (32) berichtet auf Instagram von ihrem plötzlichen Milcheinschuss. © Screenshot/Instagram/chethrin_official

Als wäre es nicht genug, ein kränkelndes Kind zu Hause zu haben, steht die 32-Jährige auch schon vor dem nächsten Rätsel.

"Ich hab wieder Milch in den Brüsten", berichtet sie ihren Followern auf Instagram sichtlich erstaunt.

Für die Mutter eines knapp zehn Monate alten Kindes sind auch solch private Themen kein Tabu und so teilt sie ihre Erfahrungen mit ihrer Community.

"Ich denke gerade so 'hä, was ist denn hier so nass'?", erzählt sie weiter.

So ganz geheuer ist ihr das übrigens nicht: "Ich find' das total gruselig, wo kommt denn diese Milch her? Und das hört auch nicht auf, wenn ich drücke".