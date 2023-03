Chris Rock erinnert sich an Oscar-Ohrfeige und nennt Will Smith eine "Schlampe"

New York - Fast ein Jahr nach dem Ohrfeigen-Skandal bei den Oscars 2022 hat sich Comedian Chris Rock (58) nun an die damalige Verleihung zurückerinnert.

Chris Rock (58) äußerte sich öffentlich zu der Ohrfeige von Will Smith. © Robyn Beck / AFP

Während seines Netflix-Live-Specials "Selective Outrage" las der Komiker vor einem riesigen Publikum Will Smith (54) die Leviten. Schon nach den ersten paar Sätzen lachten die Zuschauer.

"Ihr wisst alle, was mir passiert ist, dass ich von Will Smith geschlagen wurde, jeder weiß es, jeder weiß es verdammt nochmal. Und die Leute fragen: 'Hat es weh getan?' Es tut immer noch weh. Mir klingelt 'Summertime' in den Ohren", so Chris Rock.

Der Comedian weiter: "Aber wisst ihr was? Scheiß auf den Scheiß, ich habe den Scheiß genommen wie Pacquiao" - eine Anspielung auf den Boxer Manny Pacquiao (44).

Laut TMZ verglich Rock die damalige Situation auch mit David gegen Goliath. Smith sei viel größer als er und habe sogar Muhammad Ali in einem Film gespielt. "Glauben Sie, ich habe dafür vorgesprochen? Ich habe lediglich Pookie in 'New Jack City' gespielt."

Während sich das Publikum amüsierte, sagte der 58-Jährige: "Jeder hat Will eine Schlampe genannt. Und wen hat er geschlagen? Mich!" Er selbst habe jedoch nicht zurückgeschlagen, "weil ich Eltern habe! Und weißt du, was meine Eltern mir beigebracht haben? Kämpfe nicht vor den Augen von weißen Leuten!"