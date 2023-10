Oscar-Skandal mit Ansage? Chris Rock wollte Jada Pinkett Smith daten, obwohl sie mit Will verheiratet war!

Los Angeles (USA) - Mehr als eineinhalb Jahre nach der Skandal-Ohrfeige bei den Oscars bringt Jada Pinkett Smith (52) neue Brisanz in den Vorfall! So soll der auf der Bühne von Will Smith (55) geschlagene Comedian Chris Rock (58) sich Jahre zuvor nach einem Date mit Jada erkundigt haben - obwohl diese damals (und auch heute) noch mit Will verheiratet war.