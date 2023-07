Chris Töpperwien beschimpft Influencerin als "Ossi Alte"

Sandersdorf-Brehna - Maria König ist mit ihren 190.000 Followern als " Maria Estella " auf Instagram bekannt. Dort postete sie eine Story, in der ihr kleiner Sohn Bruno (2) vor dem Fernseher sitzt. Das ging für Chris Töpperwien (49), bekannt als " Der Currywurstmann " gar nicht, sodass er sich direkt auf seinem Instagram-Kanal äußerte.

Maria König und Chris Töpperwien (49) beleidigen sich gegenseitig öffentlich auf Instagram nach einer Uneinigkeit zum Thema Erziehung. © Screenshot/Instagram/maria.estella/chris.toepperwien/Bildmontage

Der Ex-Dschungelcamper schrieb dazu: "Keine zwei Jahre alt und der Sonntagmorgen vor dem Fernseher! Und das im Sommer. Ich könnte ... wenn ich das sehe."

Maria reagierte darauf prompt und machte dem Currywurst-Mann eine klare Ansage: "Also mein lieber Chris Töpperwien, normalerweise würde ich auf solche Vollversager wie dich gar nicht reagieren. Aber ich habe das Grundbedürfnis deine Falschaussagen klar zu stellen."

Denn ihr Sohn ist schon über zwei Jahre alt und soll nach ihren Aussagen den ganzen Tag im Garten spielen. Nur wenn der Kleine früh am Morgen schon wach ist, darf er kurz vor die Glotze.

Dann holt die Influencerin weiter zum Gegenschlag aus. "Das Einzige, was zum K***en ist, wenn ich deine sch*** Bratwürste fressen müsste, weil die einfach nicht schmecken."

Daraufhin kommt Chris auch richtig in Fahrt. Während er im Auto sitzt, lässt er seinen Ärger in seiner Instagram-Story raus. "So endlich kriegt sie mal die Bühne, die Ossi Alte. Vollversager nennt sie mich. Danke für das nette Kompliment und diese tolle Beleidigung. Ich bin ja nicht persönlich geworden, du wirst es."