Chris Töpperwien wettert gegen eigene Kunden: "Viele Deutsche haben einfach keine Manieren"

So hatte Chris seinen Instagram-Followern in seinen Storys schon häufig gezeigt, wie seine Gäste sich im "Schatzis" feinsten Kaffee und unterschiedliche Gebäckstücke schmecken ließen.

"Wir sind ein To-go-Café, das heißt, man bestellt was bei uns vorne, man holt das ab und man setzt sich hin oder geht. Wir haben draußen Mülleimer, die Kunden schmeißen das weg. Hier in Kalifornien schmeißt jeder seinen Schei* in die Mülltonne. Hier gibt es nicht aufstehen, stehen lassen und gehen!", wetterte der 49-Jährige.

So richtete Chris am Ende einen glasklaren Appell an alle Zuschauer der Story und forderte: "Kümmert Euch auch mal darum, dass Eure Umgebung und das, was Ihr verlasst, sauber ist!"