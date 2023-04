10.04.2023 21:10 1.029 Christina Aguilera mit verrückten Fingernägeln: "Sind das Vaginas?"

Was für ein Look: Am Mittwoch stellte Christina Aguilera der Welt ein paar außergewöhnliche (Vagina)-Lippen-Nägel zur Schau!

Von Svea Nieberg

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Was für ein Look: Am Mittwoch stellte Christina Aguilera (42) der Welt ein paar außergewöhnliche Nägel zur Schau! Christina Aguilera (42) fühlte sich im Studio des "Call Her Daddy"-Podcasts pudelwohl! © Tommaso Boddi/Getty Images via AFP Vergangene Woche war die "Lady Marmelade"-Sängerin im Podcast "Call Her Daddy" zu Gast und nahm dabei einfach kein Blatt vor den Mund. Somit sprach sie nicht nur über den Verlust ihrer Jungfräulichkeit, ihre liebsten Sex-Stellungen und die Vorteile des Schluckens nach einem Blowjob. Zudem hatte sie ihre Fingernägel ganz den schlüpfrigen Gesprächsthemen angepasst! Und dies schien Moderatorin Alex Cooper (28) sofort ins Auge zu stechen! Kaum hat die Musikerin vor ihr Platz genommen, richtete sie ihren Blick auf deren Hände. Promis & Stars Ganz schön groß geworden! Sohn von Dieter Bohlen zeigt seine Muckis "Ich starre die ganze Zeit deine Nägel an", murmelte sie und fügte schmunzelnd hinzu: "Was passiert hier?" Daraufhin begann Aguilera frech zu grinsen und ihre Hände zu schütteln: "Oh ja, die sind so witzig!" "Ist das eine Vagina?", fragte Cooper ungläubig. Die 42-Jährige zuckte lediglich mit den Schultern: "Das ist Interpretationssache. Es könnte eine Vagina sein. Es könnten aber auch einfach nur Lippen sein." Doch wie man es auch drehe und wende – auf ihren Nägeln befänden sich auf jeden Fall "Lustpunkte"! Wärend der Podcast-Folge präsentierte Xtina ihre Nägel! Christina Aguilera trägt verschiedene Lippen auf ihren Fingernägeln! Und damit nicht genug! Anschließend erklärte die Pop-Diva außerdem, dass sie auf ihren Daumen "einen richtigen Mund und eine Zunge" habe. Cooper konnte daraufhin nicht anders, als breit zu grinsen: "Das könnte nicht passender sein für eine 'Call Her Daddy'-Folge. Die lässige Christina Aguilera sagt: 'Es könnten Lippen sein, es könnten meine Schamlippen sein. Gott segne Euch alle, es bleibt der Interpretation überlassen.'" Also, wenn das Eis zwischen den beiden Frauen spätestens nach diesem Gespräch nicht gebrochen war ...

