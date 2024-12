"Let's Dance"-Paar knallhart: Ihr Kind bekommt zu Weihnachten kein Geschenk!

Auf ein kunterbunt verpacktes Präsent braucht der sechs Monate alte Säugling jedoch nicht zu hoffen. "Wir haben schon so viele Sachen bei der Geburt bekommen. An Weihnachten braucht unsere Tochter kein Geschenk", stellt ihr Papa unmissverständlich klar.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erklärte der ehemalige " DSDS "-Gewinner dazu: "Die Kleine versteht zwar noch nicht ganz, was Weihnachten bedeutet, aber sie findet Lichter toll und wird den Baum sicher bestaunen."

Pläne für den Ablauf gibt es auch schon. Demnach verbringen Christina und Luca den 24. Dezember alleine mit der Kleinen in ruhiger und gemütlicher Atmosphäre in ihrem Haus in ihrer Heimat Bern.

Die beiden TV-Bekanntheiten lernten sich vor knapp fünf Jahren bei "Let's Dance" kennen und lieben. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

Für den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ist das Programm ebenfalls schon in trockenen Tüchern, wie der Schlagersänger weiter verriet. Dann erhält die Familie unter anderem Besuch von Christinas Verwandten aus Deutschland.

Zudem werde man auch seinen Eltern, die getrennt leben, jeweils einen Besuch abstatten. Kaum denkbar also, dass Lucas Tochter bei der Vielzahl an Menschen am Ende der besinnlichen Zeit wirklich gänzlich ohne Geschenk dastehen wird.

Gegessen wird bei den Hännis natürlich auch. "Bei Papi gibt es traditionell Fondue Chinoise, bei meiner Mami wechseln wir immer ab", offenbarte der 30-Jährige im Austausch mit seiner Community.

Dem Jahreswechsel sieht das Paar derweil ganz entspannt entgegen. "An Silvester bin ich zu Hause mit der Kleinen", erklärte Luca, der den Jahreswechsel früher meist in Berlin verbrachte. Christina hofft in diesem Jahr einfach nur darauf, "nicht einzuschlafen".