Max Suhr macht Heiratsantrag: Es ist nicht Claudia Obert!

Hamburg - Huch, hat Max Suhr (25) da etwa die Frau verwechselt? Bei einem Event in Hamburg hat der eigentliche Partner von Claudia Obert (62) einen Heiratsantrag gemacht. Dieser richtete sich allerdings nicht an die Kult-Unternehmerin.

Videos zeigen, wie ausgelassen die Stimmung zwischen den beiden am Samstagabend war, wie sie sich umarmen und miteinander flirten. Wenn auch vielleicht nur aus Spaß, schien es für "Maxmaus" allen Grund zu geben, urplötzlich und superspontan vor Nura auf die Knie zu gehen.

Mit einer Person verstand er sich dabei besonders gut, wie Instagram-Storys am Sonntag verrieten: Schauspielerin Nura Habib Omer (35), die in der Hamburger Kult-Soap Kassiererin Flora spielt.

Wo genau das Model am gestrigen Abend unterwegs war, ist unklar.

Erst neulich gaben Claudia Obert (62) und Max Suhr bekannt, nicht heiraten zu wollen. © Alice Nägle/TAG24

"Ich habe dich so was von lieben gelernt [...]", stellte der 25-Jährige die Frage aller Fragen an die Rapperin, die prompt mit Ja antwortete.

Einen Ring hatte der Reality-TV-Darsteller auch mit am Start, den er der 35-Jährigen natürlich ebenso sofort an den Finger steckte.

Claudia Obert, die tatsächlich auch auf dem Event geladen war, verbrachte ihre Zeit offenbar lieber hinter dem DJ-Pult als an der Seite ihres Max.

Aber: Stören wird sie der Heiratsantrag sicherlich weniger, egal ob fake oder nicht. Schließlich hatten das Paar erst vergangene Woche bei Olivia Jones' Sommerparty zugegeben, dass die Hochzeitsglocken bei den beiden erst mal nicht läuten werden. "Heiraten und Aufhängen stehen nicht zur Debatte", fand Obert direkte Worte.

Die Unternehmerin selbst hat sich zu dem Social-Media-Gag bislang nicht geäußert. Generell könnte die neue Bekanntschaft ihres Liebsten aber nach ihrem Geschmack sein, schließlich wünscht sie sich für "ihren Max" ja "eine junge Freundin".