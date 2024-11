Promi teilt süßes Kindheitsbild: Wisst Ihr, wer das ist?

Wer verbirgt sich hinter diesem Foto? © Montage: 123rf/okrasyuk, Instagram/Screenshot/claudiaschiffer

Supermodel Claudia Schiffer (54) hat ein Bild aus ihrer Kindheit geteilt.

Mit ihrer jüngsten Story bei Instagram möchte die dreifache Mutter auf die Arbeit des UN-Kinderhilfswerkes UNICEF aufmerksam machen, für das sie sich schon länger einsetzt.

Für UNICEF gestaltete Schiffer ein T-Shirt, das sie mit ihrem treuen vierbeinigen Freund aus Kindertagen zeigt: Schäferhund-Collie-Mix Sultan. Die Erlöse kommen dem Kinderhilfswerk zugute.

"Jedes Kind verdient die Freude am Spiel, am Miteinander und am Lachen", sagt die weltbekannte Promi-Dame auf Englisch unter anderem in ihrem Post.