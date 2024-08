Comeback geplant? "Bon Schlonzo" Henrik Stoltenberg spricht über TV-Rückkehr

Köln/Frankreich - Bis zu seinem Volksverhetzungs-Eklat im Juli 2022 gehörte Henrik Stoltenberg (27) zu den aufstrebenden Stars in der deutschen Reality- TV -Szene. Seitdem ist es in der Öffentlichkeit ruhig um "Bon Schlonzo" geworden. Steht nun ein Comeback bevor?

Und das hat durchaus Gründe, wie der 27-Jährige weiter erzählt: "Wenn du dich in ein Format begibst, werden die Leute wieder nur deine Angriffsfläche suchen und nur alte Wunden aufreißen, um etwas gegen dich zu sagen."

Fans, die auf eine baldige Rückkehr des - nach eigener Aussage - geläuterten TV-Sternchen gehofft haben, müssen jetzt aber ganz stark sein: Ein Comeback des einstigen Publikumslieblings wird es wohl so schnell nicht geben.

Bei Instagram hat sich Henrik zu einer möglichen T-Rückkehr geäußert. © Bildmontage: Instagram/henrik_stoltenberg (Screenshot)

Darauf habe der Enkel des verstorbenen Ex-Verteidigungsministers Gerhard Stoltenberg (†73) aber keine Lust mehr.

Stattdessen genieße er es momentan einfach, in Ruhe in seiner französischen Wahl-Heimat leben zu können und verbringe seine Zeit lieber "mit mir und meinem Studium und meinem Sport", erzählt der 27-Jährige weiter.

Das könnte sich in Zukunft allerdings wieder ändern. Denn Henrik kann "nicht ausschließen, dass ich vielleicht in ein, zwei Jahren wieder irgendein Format mache. Aber momentan passt es einfach nicht rein", so der ehemalige "Love Island"-Kandidat.