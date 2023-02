Comedian erlebt Horror-Reise: "Bin im T-Shirt in der Slowakei aufgewacht"

Der Berliner Comedian Shahak Shapira reiste im Nachtzug nach Wien. Die Fahrt ging allerdings gehörig schief. Am Ende war er in Panik und in einem fremden Land.

Von Max Patzig

Wien - Diese Reise hat sich der Berliner Comedian Shahak Shapira (34) vermutlich anders vorgestellt - ganz anders!

Shahak Shapira (34) geriet in der vergangenen Nacht in ein riesengroßes Malheur. © IMAGO/Lukas Barth Am Montag kündigte der gebürtig aus Israel stammende Komiker auf Twitter an, dass er mit dem Nachtzug nach Wien fahren werde, wo er am heutigen Mittwoch einen Auftritt habe. Eigentlich wollte er nur Tipps einholen, wie die Fahrt im Nightliner angenehmer werden kann. Doch letztlich kam alles ganz anders. Gegen 1 Uhr in der Nacht zum Mittwoch schrieb er: "Der unter mir furzt so hart und die warme Luft steigt nach oben." Dies sollte sich im weiteren Verlauf noch als relativ harmloses Problem herausstellen. Später störte Shapira nämlich das Schnarchen des Mitreisenden: Es "ist so laut, ich höre es durch die Ohropax". Einschlafen könne er deswegen nicht, lautete sein Fazit um 1.30 Uhr. "Ich hasse es hier." Promis & Stars "Ich könnte meinen Ex töten": Shakria schießt zum Valentinstag erneut gegen Piqué! Um doch noch etwas Ruhe und Schlaf zu finden, suchte sich der Comedian ein freies Abteil. Doch da geschah der essenzielle Fehler: Shahak Shapira stieg unwissentlich um! Sein Zug wurde nämlich im Reiseverlauf geteilt. Ein paar Waggons sollten nach Wien fahren, wo sein eigentlicher Platz war, und ein paar nach Ungarn, wo er nun Platz nahm, um zu schlafen.

Shahak Shapira wacht in fremdem Land auf - und ist völlig falsch gekleidet

Als der Komiker früh aufwachte, war er nicht in Österreich angekommen. Der Nachtzug brachte ihn in die Slowakei. (Symbolbild) © 123RF/fotokon "Ich bin in ein leeres Abteil in einen anderen Waggon gegangen zum Schlafen, aber ich wusste nicht, dass der Zug geteilt wird und bin auf dem Weg nach Budapest", stellte Shapira erschrocken fest. "Allerdings sind meine ganzen Sachen IM ANDEREN ZUG", schrieb er kurz nach 7 Uhr. Eine dreiviertel Stunde später erklärte er, dass er an einem "Bahnhof irgendwo in der Slowakei" stehe. Mitten am frühen Morgen im Winter in einem osteuropäischen Land stand der Wahl-Berliner im T-Shirt am Bahnsteig, ohne zu wissen, wo genau er oder sein Gepäck nun ist. Promis & Stars Pietätlos! Charlotte Karlinder nutzt Messerattacke im Zug für Werbezwecke Die skurrile Szene fand damit aber noch nicht ihren Höhepunkt! Denn "neben mir holt jemand eingelegte Möhren mit einem Ast aus einem Glas raus", stellte der irritierte Bahnreisende kurz vor acht Uhr fest. "Ich bin komplett in Panik gerade."

Auf Twitter teilte er seinen Fans den abenteuerlichen Verlauf der Reise mit. © Screenshots/Twitter/ShahakShapira

Österreichische Bahn findet Sachen von Berliner Comedian

Etwa eine Stunde später erreichte Shahak Shapira die frohe Kunde: Sein Hab und Gut wurde im Zug nach Wien gefunden. Am Bahnhof in Graz wurde es abgegeben. Die Österreichische Bundesbahn (ÖBB) würde das Gepäck nach Wien bringen, wo der Comedian eigentlich hin wollte. "Ich friere mir den Arsch ab, weil meine Jacke im Zug ist, aber wenn ich es nach Wien mit Gliedmaßen schaffe, klappt alles!", freute sich Shapira.