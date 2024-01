Cora Schumacher geht ins Dschungelcamp: Das hält Ex-Mann Ralf davon

Cora Schumacher (47) war 14 Jahre mit ihrem Ex-Mann Ralf (48) verheiratet. © Screenshot/Instagram/coraschumacher

Nachdem sich das Paar 2015 getrennt hatte, kam es zu einer regelrechten Schlammschlacht zwischen den beiden. Mittlerweile scheinen die Wogen geglättet. Allerdings soll seit dem vergangenen Jahr Funkstille zwischen der Blondine und dem sechsfachen Formel-1-Rennsieger herrschen.

Dennoch zeigt sich der 48-Jährige beeindruckt von dem Dschungel-Aufenthalt seiner Ex-Frau. "Ich freue mich für Cora. Sie ist eine starke Frau und wollte das immer mal machen. Sie will da selbst ihre Limits herausfinden. Ich finde das sehr mutig", sagte er in einer Grußbotschaft an Cora, die bei der 47-Jährigen nicht nur Glücksgefühle auslöste.

Zudem glaube er, dass die Mutter seines Sohnes David (22) sich gut schlagen und ordentlich mit anpacken werde. "Da werden sich einige wundern."

Für seine Ex-Gattin macht der Bruder von Rennfahrer-Legende Michael Schumacher (55) eine Ausnahme und verstößt gegen seine eigenen Regeln.