Cora Schumacher platzt wegen Joachim Llambi der Kragen: Jetzt fordert sie RTL zum Handeln auf

Düsseldorf - Cora Schumacher (46) platzte jüngst der Kragen! Mit einer mehr als deutlichen Ansage meldete sie sich bei Instagram und kündigte ein ausführliches Statement an, das sie in den nächsten Tagen veröffentlichen will. Grund war ein erneute Seitenhieb von "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (58), den er zum Staffelauftakt losgelassen hatte.

"Können Sie Cora Schumacher nicht endlich in Ruhe lassen?", hatte nun sogar "Let's Dance"-Moderator Daniel Hartwich (44) in der vergangenen Show interveniert - und auch Cora platzte nun endgültig der Kragen!

Auslöser für ihren Ärger war Chefjuror Joachim Llambi, der am vergangenen Freitag während der Liveshow erneut an die missglückte Performance der Ex-Frau von Ralf Schumacher (47) erinnert hatte.

Cora Schumacher hat die Nase gestrichen voll! Am Mittwochabend hatte die 46-Jährige sich in ihrer Story bei ihren rund 130.000 Instagram-Fans gemeldet und ihren Unmut kundgetan.

Joachim Llambi (58) ist für knallharte Kritik bekannt. © Rolf Vennenbernd/dpa-pool/dpa

Cora kündigte nicht nur an, sich in einem "öffentlichen Statement auch nochmal direkt und persönlich" mit der Bitte an RTL wenden zu wollen, "dieses Mobbing" künftig zu unterbinden.

Sie erklärte auch, endlich enthüllen zu wollen, "wieso, weshalb, warum" sie von drei Wochen Trainingszeit damals nur eine Woche wahrnehmen konnte und ihre Performance dadurch "nicht gerade die beste war".

Auch Ex-Mann Ralf, zu dem die gebürtige Langenfelderin ein gutes Verhältnis pflegt, meldete sich jüngst öffentlich zu Wort und stärkte Cora bei Instagram den Rücken.

"Ich weiß noch genau, wir haben meine Ex-Frau damals besucht dort vor Ort und ich muss sagen: Das Verhalten von Herrn Llambi war absolut inakzeptabel. Das ging mehr als unter die Gürtellinie!", stellte der ehemalige Formel-1-Pilot klar.

Und Llambi? Der äußerte sich bislang noch nicht zu den jüngsten Ereignissen. Am Donnerstag teilte der 58-Jährige auf seinem Instagram-Kanal lediglich kurze Genesungswünsche an Christian Polanc (44), der bei der Show am morgigen Freitag wegen einer Entzündung am Fuß nicht mittanzen kann.