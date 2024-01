Cora Schumacher rechnet mit Ex-Mann Ralf ab: "Das ist toxisch!"

Warum das Verhältnis zu ihrer Familie so unterkühlt ist, kann sich Cora nicht erklären. Sie hinterfrage es aber auch nicht mehr. "Mein Psychologe hat immer gesagt: Das ist eh besser für dich, das ist toxisch", so die "IBES"-Teilnehmerin.

Nach ihrer Landung in Brisbane (Australien) will ein RTL-Reporter von der 47-Jährigen wissen, ob sich Ralf ihren Wink mit dem Zaunpfahl zu Herzen genommen habe. "Nein. Interessant, oder?", so ihre spitzzüngige Antwort.

Bei Cora hielt sich der Jubel über den überraschenden Support des Vaters ihres gemeinsamen Sohnes David (22) jedoch arg in Grenzen. Sie hätte sich vielmehr über eine persönliche Nachricht gefreut .

Erst vor wenigen Tagen hatte der ehemalige Formel-1 -Rennfahrer in einem Interview verlauten lassen, dass er sich sehr über die Teilnahme seiner Ex-Frau an dem berühmt-berüchtigten Trash-Format freue.

David Schumacher (22) ist selbst Rennfahrer und geht unter anderem in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) an den Start. © Xavier Bonilla/NurPhoto via ZUMA Press/dpa

Ihren Sohn David hat Cora seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Auch auf der Party anlässlich des 22. Geburtstags des DTM-Piloten am 23. Oktober war sie unerwünscht. Ihrem Ex-Mann scheint sie eine Mitschuld an der prekären Lage zu geben.

"Es tut mir bis heute weh, dass mein Kind mir nach der Scheidung so entfremdet wurde", stichelte Cora vor einiger Zeit, ohne den Namen des 48-Jährigen zu nennen. Der Kontakt zu ihrem Sohn sei jedenfalls erst seit der Scheidung (2015) so schwierig.

Durch ihre Teilnahme am Dschungelcamp will die Ex-Rennfahrerin nun wieder zu sich selbst finden. In Bezug auf ihre Familie sagt sie deshalb: "Im Moment hab ich mich erst mal abgewendet, weil ich brauche für mich meine Distanz jetzt."

Wie sich Cora im australischen Busch schlägt, könnt Ihr ab dem 19. Januar täglich bei RTL oder auf RTL+ sehen. Ihr Ex-Mann hat bereits angekündigt, sich das Spektakel in Down Under anschauen zu wollen. Sohn David wollte sich dazu nicht äußern.