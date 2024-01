Cora Schumacher: Tränenmeer nach Landung in Down Under, damit hat keiner gerechnet!

Köln/Brisbane (Australien) - Kaum ist Cora Schumacher (47) in Australien angekommen, fließen auch schon die ersten Tränen. Noch am Flughafen von Brisbane erreicht sie eine Botschaft, mit der sie nicht gerechnet hat!

Kurz nach ihrer Landung am Flughafen in Brisbane wurde Cora von "Bild" mit den Aussagen ihres Sohnes konfrontiert. Sie wirkte zunächst überrascht, doch dann überwog die Freude.

Zuletzt hatte sich die attraktive Blondine nichts sehnlicher gewünscht, als vor ihrem Einzug in das RTL-Dschungelcamp noch einmal etwas von ihrem Sprössling zu hören. Jetzt sollte sich ihre Hoffnung tatsächlich mit Leben füllen.

Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) übernehmen auch in diesem Jahr wieder die Moderation von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". © RTL / Pascal Bünning

Unter Tränen erklärte sie: "Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Aussage ist. Vielleicht war das, davon gehe ich mal aus, scherzhaft und nett gemeint. Das freut mich selbstverständlich!"

In ihrer Dating-Show "Coras House of Love" hatte die 47-Jährige die schwierigen Familienverhältnisse bereits zum Thema gemacht. "Mein Sohn will nichts mehr mit mir zu tun haben! Ich weiß nicht mal genau den Grund, ich kann ihn nur erahnen", offenbarte die Rheinländerin damals.

Die Tatsache, dass auch Ex-Mann Ralf öffentlich verkündete, ihr die Daumen zu drücken, schien in Cora eher gemischte Gefühle auszulösen. Einerseits freute sie sich über den Support, andererseits stellte sie spürbar enttäuscht klar: "Eine private Nachricht wäre mir lieber gewesen!"

Die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet ab dem 19. Januar bei RTL. Moderiert wird die Show auch in diesem Jahr wieder von Urgestein Sonja Zietlow (55) sowie Jan Köppen (40).