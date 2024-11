Cora Schumacher bekommt weiter Anwalts-Post von Ralf: "Fassungslos!"

Cora Schumacher (47) befindet sich nach eigenen Angaben seit mehreren Wochen in einer Therapie. Das ehemalige Model brauche Hilfe, um den Streit mit Ex Ralf zu verarbeiten. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Der BILD habe Cora gesagt, dass sie "die Vergangenheit endlich hinter mir lassen will und ich mir wünsche, dass Ralf mich in Ruhe heilen lassen kann. Ich möchte endlich anfangen, mein Leben unbeschwert leben zu können."

Doch genau danach sieht es aktuell nicht aus. Ralf will offenbar immer noch juristisch erwirken, dass seine Darstellung der Ereignisse während seiner Ehe mit Cora in der Öffentlichkeit als die richtige wahrgenommen wird.

Coras Anwältin zeigte sich gegenüber der Zeitung schockiert über die neuerliche Attacke: "Dass er jetzt seine frühere Ehefrau erneut abmahnt, obwohl ich seiner Anwältin genau erklärt habe, wie schlecht es Cora Schumacher gerade geht und wie dringend sie Ruhe braucht, macht mich fassungslos."

Alles läuft also auf eine weitere Runde in dem sich in den vergangenen Wochen zumindest nach außen hin abgekühlten Rosenkrieg aus. Auslöser des seit Monaten andauernden Streits war das Coming-out von Ralf Schumacher auf Instagram, in dem er seine Liebe zum Franzosen Étienne Bousquet-Cassagne (35) öffentlich gemacht hatte.

Davon fühlte sich Cora Schumacher hintergangen, die nach wie vor behauptet, von den sexuellen Präferenzen ihres Ex-Mannes nichts gewusst zu haben, und das so auch öffentlich machte. Ralf wiederum behauptete, Cora habe schon zum Ende ihrer Ehe gewusst, dass Ralf schwul sei.