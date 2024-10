Cora Schumacher droht Sohn David mit Anwalt: "An der Grenze meiner Kräfte!"

Befinden sich jetzt ebenfalls in einem handfesten Familienstreit: Rennfahrer David Schumacher (22) hat wegen seiner öffentlichen Vorwürfe von den Anwälten seiner Mama Cora (47) Post bekommen. © Bildmontage: Screenshot: Instagram/Davidschumacher_official ; RTL

Die Dschungelcamp-Teilnehmerin teilte mit: "Es schmerzt zutiefst, dass das wahre Ausmaß der Entfremdung, Manipulation und Instrumentalisierung erst jetzt deutlich wird. Der Verlust ist unermesslich und der Schaden leider nicht mehr rückgängig zu machen."

Darin wird deutlich: Das ehemalige Model will von den Vorwürfen ihres Sohnes nichts wissen. Am Freitag hatte der 22-Jährige sich erstmals öffentlich in die Schlammschlacht zwischen seinen Eltern eingemischt - und sich klar auf die Seite von Papa Ralf gestellt.

Seiner Mutter Cora warf er darin vor, mentale und soziale Probleme zu haben. Dabei schilderte er auch ein angebliches Beinahe-Familiendrama, als seine Mutter vor Jahren angeblich beabsichtigte, mit ihm auf dem Rücksitz absichtlich einen Auto-Unfall zu bauen!

Bestätigt ist dieser Vorfall nicht. Konkret dazu äußerte sich Cora ebenfalls nicht, wohl aber mit deutlichen Worten, was sie generell vom Statement ihres Sohnes hält.

"Die aktuellen öffentlichen Anschuldigungen und die Hetzkampagne die gegen mich geführt wird, um weiterhin zu schweigen, schmerzen mich sehr und bringen mich an die Grenze meiner Kräfte", so die 47-Jährige. Die Vorwürfe seien "in keinster Weise gerechtfertigt" und entsprächen "nicht der Wahrheit".