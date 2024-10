Häusliche Gewalt? Schock-Fotos von Cora lassen Schumacher-Zoff völlig eskalieren!

Cora Schumacher (47) und ihr Ex-Mann Ralf Schumacher (49) führen aktuell erneut einen erbitterten Rosenkrieg in der Öffentlichkeit. © Bildmontage: Instagram/coraschumacher, Instagram/ralfschumacher_rsc (Screenshots)

Die Fronten zwischen der Blondine und dem früheren Formel-1-Piloten verhärten sich von Tag zu Tag mehr. Während Ralf in Interviews betont, sich Ruhe und Frieden zu wünschen, wäscht die Mutter seines Sohnes lieber weiter dreckige Wäsche.

Zuletzt machte die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Fremdgehvorwürfe gegen ihren Ex publik. Nun legte Cora mit brisanten Bildern nach. In ihrer Instagram-Story zeigte sie Fotos von blauen Flecken, Prellungen und ärztlichen Befunden aus den Jahren 2012 und 2014.

Die Aufnahmen zeigen deutliche Hämatome an den Armen und Beinen. Eine Erklärung dazu lieferte die 47-jährige Reality-Bekanntheit ihren rund 463.000 Followern nicht. Doch unter ihren Beiträgen wurde sofort über häusliche Gewalt spekuliert.

Gräbt man in der Vergangenheit der beiden Ex-Eheleute, findet sich tatsächlich eine Vorgeschichte zu dem Thema. Im November 2014 kam es nämlich zu einem Polizeieinsatz im Schumacher-Haus in Bergheim bei Köln.