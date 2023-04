"Coupleontour"-Influencerinnen machen Greifautomaten-Challenge und kassieren Shitstorm

"Was für eine Geldverschwendung", schrieb ein User, woraufhin eine ellenlange Diskussion folgte, ob fünfzig Euro viel oder wenig Geld seien.

Hin und wieder schien der ersehnte Gewinn zum Greifen nah. "Man war immer so demotiviert, wenn es dann doch nicht geklappt hat", beschrieb sie ihre Enttäuschung.

Für die Challenge investierten sie fünfzig Euro, um am Ende hoffentlich einen riesengroßen Teddybären zu gewinnen. Dafür wechselten sie den Schein in Münzen um, denn ein Spiel kostete einen Euro.

"Nicht nachmachen!", betitelten Vanessa und Isa das Reel auf ihrem Instagram-Profil, in dem sie ihr Glück an einem Greifautomaten versuchten.

Eine andere Nutzerin gab einen vermeintlichen Tipp, wie ein Greifautomat zu überlisten sei. "Automaten beobachten, an denen jemand lange gespielt hat und dann versuchen, wenn die Personen aufgeben. Eine Freundin von mir hat so sechs in einer Stunde rausgeholt", verriet sie.

Wieder eine andere Userin versuchte, die Wogen zu glätten, weil ihr der Ton übel aufstieß. "Einige Kommentare sind irgendwie so negativ", befand sie und stellte ihre Sicht der Dinge dar.

"Ich sehe da ein Paar, das einfach die Zeit als Familie bei schönem Wetter genießt", kommentierte sie und ergänzte: "Und Zeit, die man genießt, kann man mit keinem Geld begleichen."