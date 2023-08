Damit Fans nicht laufen müssen: Beyoncé bezahlt U-Bahn aus eigener Tasche

Washington (USA) - Popstar Beyoncé (41) hat von ihrem Promi-Status Gebrauch gemacht und die U-Bahn in Washington länger fahren lassen. Ihre Fans haben es ihr gedankt.

Sängerin Beyoncé (41) zeigte Herz für ihre Fans und ließ sie nicht im Regen stehen. © Chris Pizzello/Invision/AP/dp

Damit ihre Fans nach einem Konzert nicht nach Hause laufen müssen, hat US-Sängerin Beyoncé (41) tief in ihren Geldbeutel gegriffen.

Wie die Washington Metropolitan Area mitteilte, hat der Popstar veranlasst, dass die Züge der Metro in der US-Hauptstadt eine Stunde länger rollen. Grund hierfür sei ein Unwetter gewesen, das am vergangenen Sonntag am Rande von Beyoncés Welttournee "Renaissance" über Washington tobte.

Weil dadurch das Konzert nicht pünktlich starten konnte, investierte die Musikerin 100.000 US-Dollar (rund 90.000 Euro) damit am Abend mehr Züge fahren und alle 98 Stationen für ihre Fans zum Aussteigen geöffnet bleiben können.