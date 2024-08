Danni Büchner über Dschungelcamp-Auftritt: "Ich war schockiert"

Mallorca - Die beliebte RTL-Trashserie geht in die Sommerrunde! In wenigen Tagen (ab 15. August bei RTL+, ab 16. August im TV) werden Promis bei "Ich bin ein Star - Showdown der Legenden" in Ekelprüfungen wieder ordentlich für Unterhaltungsstoff sorgen. Auch Reality-Liebling Daniela Büchner (46) kehrt in den Dschungel zurück - und will diesmal alle von sich überzeugen.