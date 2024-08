Darauf haben die Fans gewartet: Christina Hänni zeigt erstmals ihre Baby-Tochter

Bislang hatten die Fans des Paares lediglich die Beine und Füße des Mädchens, deren Namen nach wie vor geheim ist, zu Gesicht bekommen. Zudem gab es die vorherigen Aufnahmen meist nur in Schwarz-Weiß zu sehen.

Anschließend gewährt die gebürtige Russin ein paar exklusive Einblicke in ihren neuen Alltag. Voller Liebe erzählt sie: "Wenn du dich morgens streckst, geht mein Herz auf. Du versuchst auch schon, mit uns zu sprechen, mit deinem Quietschen und Glucksen!"

Ein aktueller Instagram-Beitrag der 34-Jährigen unterstreicht diese Annahme. "Acht Wochen und jeder Tag ein Geschenk. Jetzt lächelst du uns unentwegt an und freust dich uns zu sehen", schwärmt Christina in der Bildbeschreibung.

Auch wenn der Start in das neue Leben zu dritt "etwas holprig" war und die neue Erdenbürgerin ihre Mama und ihren Papa ganz schön auf Trab hält, so könnten die beiden derzeit wohl kaum glücklicher sein.

Ihren Partner Luca Hänni (29) lernte die Profitänzerin am Set der RTL-Show "Let's Dance" kennen. © Instagram/christina.haenni (Screenshot)

Einmal in rührseliger Stimmung kommt die Wahl-Schweizerin aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Den Moment, wo du mich das erste Mal angeschaut hast, werde ich nie mehr vergessen", sinniert Christina.

Weiter erklärt sie: "Und jetzt schaust du uns und die Welt jeden Tag aufs Neue an und wir teilen jetzt alles gemeinsam. Du hast einfach alles auf den Kopf gestellt!" Es sind Worte, die unter die Haut gehen und die tiefe Bindung zu ihrem Kind untermauern.

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag verdrücken nicht wenige Fans eine Emoji-Träne. "Du siehst so glücklich aus. Genieße die Zeit mit deiner süßen, kleinen Tochter. Diese Zeit ist sehr wertvoll und kommt nie mehr zurück", schreibt etwa eine Nutzerin.

In ihrem Familien-Podcast "Don't worry, be Hänni" sprechen Christina und Luca jede Woche regelmäßig und ausführlich über die Herausforderungen, die das Leben mit Baby so mit sich bringt.