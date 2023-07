Darum hat Lena Klenke die Schauspielerei vor ihren Mitschülern versteckt

Schauspielerin Lena Klenke (27) bezeichnet sich selbst eher als introvertiert. © Sven Hoppe/dpa

"Deshalb habe ich das lieber für mich behalten, anstatt mich unbeliebt zu machen." Bekannt wurde sie durch ihre Rollen in "Fack ju Göhte" und "How to Sell Drugs Online (Fast)".

Ihren Mitschülern habe sie gesagt, sie sei krank, wenn sie wegen eines Drehs nicht in der Schule war.

"Manchmal war das nicht so leicht, weil ich mich dadurch distanziert habe und zu einer Art Außenseiterin geworden bin", so Klenke. Sie bezeichnet sich privat eher als introvertiert.

Anders sei das, wenn sie eine Rolle spielt - das sei dann ihr Schutzschild.